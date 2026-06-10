"Тоттенхэм" подписал Маркоса Сенеси

"Тоттенхэм" официально подтвердил переход в клуб центрального защитника "Борнмута" Маркоса Сенеси в качестве свободного агента.

Сенеси заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2030 года и будет играть за команду Роберто Де Дзерби под номером 5.



Сенеси выступал за "Борнмут" после своего перехода из "Фейеноорда" за 12.6 млн. фунтов в августе 2022.



"Борнмут" пытался предотвратить потерю Сенеси, но тот наотрез отказался от продления своего истекающего в конце июня контракта.



Изначально 29-летний аргентинец помышлял о переезде в Европу, но затем решил остаться в Премьер-Лиге, где он заслужил репутацию одного из лучших игроков на своей позиции.



Сенеси также сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но Маркос решил присоединиться к "Тоттенхэму", который едва не вылетел из Премьер-Лиги в этом сезоне.



Сенеси становится уже вторым приобретением "Тоттенхэма" этим летом после левого защитника Энди Робертсона, который перебрался к "шпорам" также как свободный агент.



"Стать игроком "Тоттенхэма" — это очень особенное ощущение. С первого же момента клуб показал, почему хочет меня и как сильно хочет сделать меня частью того, что они создают. Я в восторге, и мне не терпится приступить", — сообщил Сенеси.