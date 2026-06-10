"Тоттенхэм" подписал Маркоса Сенеси
"Тоттенхэм" официально подтвердил переход в клуб центрального защитника "Борнмута" Маркоса Сенеси в качестве свободного агента.
Сенеси заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2030 года и будет играть за команду Роберто Де Дзерби под номером 5.
Сенеси выступал за "Борнмут" после своего перехода из "Фейеноорда" за 12.6 млн. фунтов в августе 2022.
"Борнмут" пытался предотвратить потерю Сенеси, но тот наотрез отказался от продления своего истекающего в конце июня контракта.
Изначально 29-летний аргентинец помышлял о переезде в Европу, но затем решил остаться в Премьер-Лиге, где он заслужил репутацию одного из лучших игроков на своей позиции.
Сенеси также сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но Маркос решил присоединиться к "Тоттенхэму", который едва не вылетел из Премьер-Лиги в этом сезоне.
Сенеси становится уже вторым приобретением "Тоттенхэма" этим летом после левого защитника Энди Робертсона, который перебрался к "шпорам" также как свободный агент.
"Стать игроком "Тоттенхэма" — это очень особенное ощущение. С первого же момента клуб показал, почему хочет меня и как сильно хочет сделать меня частью того, что они создают. Я в восторге, и мне не терпится приступить", — сообщил Сенеси.
10.06.2026 20:00
Просмотров: 324
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Конечно в защите целый автобус. Робертсон, ван ден Вен, порро, синеси, при том факте что возможно в 3 защитника будет игра. Дансо, драгушин, Спенс (в сборной Англии), удоджи куда-то пролетают. Ромеро понятно валить надо. 2 состава защитников. Еще голанца хотят. Явно продажи в этой линии будут. Удоджи, Микки если принял решение,
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий