"Эвертон" обязали выплатить 35 млн. фунтов "Бернли"

Комиссия Премьер-Лиги обязала "Эвертон" выплатить 35 миллионов фунтов компенсации "Бернли" за нарушения правил финансового фейр-плей.

Напомним, в сезоне 2023/24 Премьер-Лига сняла с "Эвертона" 10 очков за нарушения правил ФФП. В результате апелляции наказание было смягчено до шести баллов штрафа.



Те нарушения были допущены "Эвертоном" еще в сезоне 2021/22, по итогам которого "ириски" спаслись от вылета, финишировав с 39 очками. А вот "Лидс" (38) и "Бернли" (35) Премьер-Лигу покинули.



Впоследствии "Лидс" и "Бернли" предъявили свои претензии "Эвертону". "Ириски" смогли сами помириться с "белыми", заключив соглашение в сентябре 2025, а вот их разногласия с "бордовыми" были урегулированы только сейчас.



Как сообщает BBC, независимая комиссия оценила понесенный "Бернли" ущерб в 26 млн. фунтов. Еще 9 млн. фунтов "Эвертон" заплатит в качестве накопленных процентов.



"Эвертон" посчитал такой вердикт слишком суровым и уже подтвердил свое намерение подать апелляцию.