"Ньюкасл" приобрел Жауэна у "Реймса"

"Ньюкасл" совершил свое первое летнее приобретение, заполучив голкипера французского "Реймса" Юэна Жауэна.

Жауэн, чей рост составляет два метра, заключил с "Ньюкаслом" долгосрочный контракт и обошелся клубу с "Сент-Джеймс Парк" в 18.5 млн. фунтов.



20-летний француз, который своим идолом считает Мануэля Нойера, является продуктом академии "Генгама", откуда он перебрался в "Реймс" летом 2023.



В этом сезоне Жауэн сыграл каждую минуту каждого матча "Реймса" в Лиге 2 и оформил 15 "клин-шитов" — больше всех во втором французском дивизионе.



"Будучи голкипером, мне нравится оказываться в ситуациях один на один и играть в качестве современного голкипера, начиная розыгрыш от обороны и действуя с мячом в ногах. Теперь я хочу развиваться вместе с этими удивительными игроками и персоналом здесь, наслаждаться своей игрой, а также я хочу доказать свой класс на поле", — сообщил Жауэн.