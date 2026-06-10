"Ювентус" уверен в покупке Эмилиано Мартинеса

Итальянский "Ювентус" уверен в приобретении голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса.

"Ювентус" сосредоточился на Мартинесе после того, как осознал, что не сможет заполучить Алиссона из "Ливерпуля".



Как сообщает Sky Sports, 33-летний Мартинес уже выразил желание присоединиться к "Ювентусу", который также уверен в достижении компромисса с "Астон Виллой".



Пока "Ювентус" не вступал в прямые переговоры с "Виллой", но два клуба контактируют через посредников, и вероятность согласования сделки оценивается как высокая.



Если вдруг что-то пойдет не так, у "Ювентуса" есть запасной вариант в лице Гульельмо Викарио из "Тоттенхэма".