"Юнайтед" подтвердил расставание с Санчо
"Манчестер Юнайтед" подтвердил расставание с вингером Джейдоном Санчо.
Пять лет назад "Юнайтед" потратил 73 миллиона фунтов на приглашение Санчо из дортмундской "Боруссии", однако с тех пор Джейдон забил лишь 12 голов в 83 матчах за "красных дьяволов".
В течение этих пяти лет Санчо успел совершить командировки назад в Дортмунд, в "Челси", а также в "Астон Виллу", где отыграл этот сезон.
И хотя "Юнайтед" принадлежала опция продления истекающего в конце июня контракта Санчо, "дьяволы" решили позволить Джейдону покинуть клуб безо всякой компенсации, дабы облегчить свою зарплатную ведомость.
Таким образом, 26-летний англичанин становится свободным агентом и может самостоятельно определиться со своим следующим шагом.
Помимо Санчо, "Юнайтед" также прощается с защитником Тиреллом Маласиа и полузащитником Каземиро.
10.06.2026 16:00
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