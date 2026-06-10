"Юнайтед" подтвердил расставание с Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" подтвердил расставание с вингером Джейдоном Санчо.

Пять лет назад "Юнайтед" потратил 73 миллиона фунтов на приглашение Санчо из дортмундской "Боруссии", однако с тех пор Джейдон забил лишь 12 голов в 83 матчах за "красных дьяволов".

В течение этих пяти лет Санчо успел совершить командировки назад в Дортмунд, в "Челси", а также в "Астон Виллу", где отыграл этот сезон.

И хотя "Юнайтед" принадлежала опция продления истекающего в конце июня контракта Санчо, "дьяволы" решили позволить Джейдону покинуть клуб безо всякой компенсации, дабы облегчить свою зарплатную ведомость.

Таким образом, 26-летний англичанин становится свободным агентом и может самостоятельно определиться со своим следующим шагом.

Помимо Санчо, "Юнайтед" также прощается с защитником Тиреллом Маласиа и полузащитником Каземиро.





Метки Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2026 16:00

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