"Юнайтед" подтвердил расставание с Санчо

"Манчестер Юнайтед" подтвердил расставание с вингером Джейдоном Санчо.

Пять лет назад "Юнайтед" потратил 73 миллиона фунтов на приглашение Санчо из дортмундской "Боруссии", однако с тех пор Джейдон забил лишь 12 голов в 83 матчах за "красных дьяволов".



В течение этих пяти лет Санчо успел совершить командировки назад в Дортмунд, в "Челси", а также в "Астон Виллу", где отыграл этот сезон.



И хотя "Юнайтед" принадлежала опция продления истекающего в конце июня контракта Санчо, "дьяволы" решили позволить Джейдону покинуть клуб безо всякой компенсации, дабы облегчить свою зарплатную ведомость.



Таким образом, 26-летний англичанин становится свободным агентом и может самостоятельно определиться со своим следующим шагом.



Помимо Санчо, "Юнайтед" также прощается с защитником Тиреллом Маласиа и полузащитником Каземиро.