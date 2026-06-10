Андерсон покинет "Форест" только как самый дорогой английский футболист

"Ноттингем Форест" ожидает, что полузащитник Эллиот Андерсон покинет клуб только как самый дорогой английский игрок всех времен.

На протяжении последних недель Андерсона настойчиво сватали в "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". "Горожане" считаются фаворитами в борьбе за Эллиота, однако "красные дьяволы" не теряют надежд обойти своих соседей.



Как стало известно Daily Mail, "Форест" рассчитывает выручить за 23-летнего Андерсона свыше 105 миллионов фунтов, за которые "Арсенал" приобрел Деклана Райса у "Вест Хэма" в 2023 году.



При идеальном сценарии "Форест" надеется положить в свой карман 110 млн. фунтов, и поднять свою цену до этого уровня Андерсон может благодаря успешному выступлению за сборную Англии на Чемпионате Мира. Ожидается, что Эллиот начнет турнир основным игроком.



"Форест" также ожидает интереса к другим своим звездам вроде Неко Уильямса и Моргана Гиббс-Уайта, однако выгодная продажа Андерсона позволит "лесникам" почувствовать себя расслабленно.