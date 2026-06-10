Тухель: "Англия не может быть одним из фаворитов ЧМ-2026"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не считает свою команду одним из фаворитов на победу на Чемпионате Мира.

Согласно котировкам букмекеров и расчетам суперкомпьютера Opta, Англия является третьим фаворитом на победу на ЧМ-2026, уступая только Испании и Франции.



Однако Тухель призывает не забегать вперед и напоминает, что последний — и единственный — раз англичане выигрывали мировое первенство в далеком 1966 году.



"Мы не можем быть одним из фаворитов, потому что мы так давно не выигрывали Чемпионат Мира".



"Есть проверенные победители этого соревнования. Они и являются фаворитами. Мы же можем поспорить за трофей и крупно мечтать. Мы знаем, что для этого нужно. Наша обязанность в том, чтобы постараться, и именно на этом наш фокус. Мы рассматриваем себя конкурентами и претендентами. Мы хотим пройти весь путь. Я не думаю, что мы являемся крупными фаворитами".



Но мы хотим выиграть Чемпионат Мира. Мы знаем, что для этого нужно. Для этого нужен холодный разум и концентрация на наших следующих шагах. Если мы хотим покорить горную вершину, нам нужно двигаться шаг за шагом, иначе мы будем отвлекаться. У меня есть вера, но она идет с ответственностью, упорной работой, дисциплиной и умением справляться с неудачами. Мы смеем мечтать".



"На последних турнирах Англия была близко, достигала полуфиналов, финалов. Когда ты уже достиг четвертьфинала, ты можешь выиграть любое соревнование и пройти весь путь. Важно не пытаться переварить весь турнир одним куском. В данный момент мы на стадии подготовки к турниру, а следующая стадия — групповой этап".



"На клубном уровне я всегда стремился выиграть свою группу, не отвлекаясь и не думая чересчур. А когда вы уже в четвертьфинале, то можете начать думать о том, чтобы пройти весь путь до конца, тогда у вас будет вера. Нужно проявить большое уважение к нашим соперникам и не недооценивать уровень требуемой удачи насчет травм и решений. Мы движемся шаг за шагом. В данный момент мы ровно там, где и хотим быть", — цитирует Тухеля Sky Sports.