Хески считает, что Роджерс готов к переходу в "Арсенал"
Бывший нападающий сборной Англии Эмиль Хески считает, что Морган Роджерс из "Астон Виллы" готов к переходу в "Арсенал".
23-летний Роджерс считается одной из ведущих целей "Арсенала" по усилению атаки. В этом сезоне Морган помог "Вилле" занять четвертое место в Премьер-Лиге и выиграть Лигу Европы.
Хески чувствует, что Роджерс готов уйти на повышение, но в то же время Эмилю жаль, что "Вилла" может лишиться очередного ключевого игрока.
"Он определенно готов к этому шагу. "Вилла" находится в сложном положении и вынуждена продавать игроков для покрытия дефицита".
"Но, слушайте, "Вилла"должна стараться удерживать такого рода игроков. Нельзя продолжать продавать".
"Я был в "Вилле", когда ушел Эшли Янг, ушел Гарет Бэрри, ушел Джеймс Милнер. Ушел Стюарт Даунинг и игроки вроде него. Они действительно стараются достичь более высокого уровня, но им тяжело", — сообщил Хески Evening Standard.
10.06.2026 11:00
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