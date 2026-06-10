Хески считает, что Роджерс готов к переходу в "Арсенал"

Бывший нападающий сборной Англии Эмиль Хески считает, что Морган Роджерс из "Астон Виллы" готов к переходу в "Арсенал".

23-летний Роджерс считается одной из ведущих целей "Арсенала" по усилению атаки. В этом сезоне Морган помог "Вилле" занять четвертое место в Премьер-Лиге и выиграть Лигу Европы.



Хески чувствует, что Роджерс готов уйти на повышение, но в то же время Эмилю жаль, что "Вилла" может лишиться очередного ключевого игрока.



"Он определенно готов к этому шагу. "Вилла" находится в сложном положении и вынуждена продавать игроков для покрытия дефицита".



"Но, слушайте, "Вилла"должна стараться удерживать такого рода игроков. Нельзя продолжать продавать".



"Я был в "Вилле", когда ушел Эшли Янг, ушел Гарет Бэрри, ушел Джеймс Милнер. Ушел Стюарт Даунинг и игроки вроде него. Они действительно стараются достичь более высокого уровня, но им тяжело", — сообщил Хески Evening Standard.