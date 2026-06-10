Рауль Хименес вернулся в "Вулверхэмптон"

Вылетевший из Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" подтвердил возвращение в клуб нападающего "Фулхэма" Рауля Хименеса.

Хименес заключил с "Вулверхэмптоном" двухлетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Таким образом, 35-летний мексиканец вернулся на "Молинью" свободным агентом после трех сезонов выступлений за "Фулхэм", где он забил 31 гол и отдал шесть результативных передач в 115 матчах.



Во время своего первого периода в "Вулверхэмптоне" — с 2018 по 2023 год — Хименес забил 57 голов в 166 матчах. Особенно Раулю удался сезон 2019/20, когда он отличился 27 раз во всех соревнованиях, а "волки" достигли 1/4 финала Лиги Европы.



"Он является еще одним игроком с огромным опытом, но он уже знает "Вулверхэмптон", знает эту местность, знает клуб, знает ДНК клуба и его суть. Он знает, что значит играть за "Вулверхэмптон". Мне будет гораздо легче требовать то, что я собираюсь требовать от игроков, потому что он уже проходил через это, он знает требования, поэтому я очень, очень доволен", — сообщил главный тренер "волков" Роб Эдвардс.