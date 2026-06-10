Светская хроника за среду

Риккардо Калафьори и Рубен Диаш заинтересовали "Реал". Владимир Зеленский потребовал от Романа Абрамовича деньги с продажи "Челси". Коул Палмер и Жоао Педро снялись в клипе Мадонны. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Голкипер "Милана" Майк Меньян готов подать прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Челси". (Calciomercato)



"Реал" запросил информацию насчет защитника "Арсенала" Риккардо Калафьори. (Sky Sports)



Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш может стать целью для "Реала" после назначения Жозе Моуриньо на должность главного тренера. (The Athletic)



Будущее Джеймса Траффорда, Натана Аке, Йошко Гвардиола, Рико Льюиса, Нико Гонсалеса, Тиджани Рейндерса, Матео Ковачича и Омара Мармуша в "Сити" находится под вопросом. (The Athletic)



"Сити" остается главным претендентом на полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона. (Daily Star)



"Атлетико" надеется опередить "Барселону" и "Реал" в борьбе за капитана "Сити" Бернарду Силву, предоставив тому гарантии игрового времени. (Marca)



"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша, которого "молотобойцы" оценивают в 80 миллионов фунтов. (Sky Sports)



"Юнайтед" готовит предложение о покупке защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро. (Gaston Edul)



Ромеро не интересен "Юнайтед", но "красные дьяволы" следят за защитником "Ньюкаслом" Льюисом Холлом. (TEAMtalk)



"Тоттенхэм" задумывается о покупке 29-летнего защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера на замену Ромеро. (Tuttosport)



Новичок Премьер-Лиги "Халл" задумывается о приглашении нападающего Каллума Уилсона, который покидает "Вест Хэм". (talkSPORT)



"Фулхэм" хочет выкупить вингера Самуэля Чуквуэзе у "Милана" после сезона аренды. (La Gazzetta dello Sport)



Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович всерьез обдумывает переход в "Ньюкасл" свободным агентом. (La Gazzetta dello Sport)



"Кристал Пэлас" оценивает своего полузащитника Адама Уортона в 100 млн. фунтов. (Alan Nixon)



Другое



Марку Силва уже согласился на новый контракт с "Фулхэмом", но в последний момент передумал и решил уйти в "Бенфику". (talkSPORT)



"Фулхэм" решает, будет ли платить отступные в 8 млн. фунтов по контракту главного тренера "Ипсвича" Кирана Маккенны. (talkSPORT)



Совладельцу "Вест Хэма" Дэвиду Салливану было запрещено посещать матчи женской команды и команд академии с 2023 года. (Daily Mail)



Песня Шакиры к открытию ЧМ-2026 набрала свыше 100 миллионов просмотров в ютубе. (The Sun)



Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Романа Абрамовича во время визита того в Киев отдать деньги с продажи "Челси". (The Guardian)



Звезды "Челси" Коул Палмер и Жоао Педро снялись в новом клипе Мадонны. По сценарию футболисты справляют нужду в писсуаре, а мимо проходит поп-икона, трогая бразильского нападающего за пятую точку. В следующей сцене двое мужчин начинают целоваться в туалетной кабинке. (ESPN)