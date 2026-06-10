Спенс будет носить маску весь ЧМ-2026

Защитник "Тоттенхэма" Джед Спенс поведал, что ему придется носить маску весь Чемпионат Мира.

На вызов в сборную Англии 25-летний Спенс откликнулся, несмотря на перелом челюсти, полученный в столкновении с нападающим "Челси" Лиамом Делапом в прошлом месяце.



Именно Спенс отдал результативную передачу на Харри Кейна в победном для англичан товарищеском матче против Новой Зеландии на прошлой неделе (1:0), и Джед уже свыкся с тем, что защитная маска на его лице — это надолго.



"Это немного некомфортно, но что поделать. У меня перелом челюсти, так что я должен носить маску на протяжении турнира. Это нечто, к чему мне придется привыкнуть".



"На полное заживление уйдет три месяца, так что это большое время".



"Я надеваю маску на тренировки, привыкаю к ней в жаре и просто стараюсь ее разносить должным образом. Я был в маске против "Эвертона" в последнем матче сезона".



"Удивлен ли я, что Делапа не удалили? Да, это был безумный поступок с его стороны, но теперь это в прошлом, и мне просто нужно сосредоточиться на турнире".



"Это было больно, но, к счастью, я играю в футбол своими ногами, а не своей челюстью", — цитирует Спенса Sky Sports.



