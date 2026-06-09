Кеннет Айххорн отказал "Ливерпулю"
Вундеркинд немецкой "Герты" Кеннет Айххорн отказался от перехода в "Ливерпуль".
Как сообщает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале, предложение "Ливерпуля" было самым заманчивым и для"Герты", и лично для Айххорна в финансовом плане.
Также "Ливерпуль" был самым именитым клубом, проявившим интерес к Айххорну, однако 16-летний полузащитник принял решение остаться в Германии.
Это означает, что Айххорн все еще может уйти, но только ради другого немецкого клуба, пускай такой компенсации, как предлагал "Ливерпуль", "Герта" уже не получит.
Айххорн, одним из прочих претендентов на которого является "Байер", считается одним из ярчайших талантов в Германии, в этом сезоне сыграв 16 матчей во второй Бундеслиге.
09.06.2026 23:00
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