"Реал" вступил в борьбу за Хулиана Альвареса

"Реал" вступил в борьбу за нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса, которого также хотят "Арсенал" и "Барселона".

Совсем недавно "Атлетико" отклонил предложение "Барселоны" в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) по Альваресу, отказавшись от дальнего диалога с каталонским клубом.



Будучи переизбранным на должность президента "Реала", Флорентино Перес немедленно предпринял свою попытку заполучить Альвареса, однако 150 млн. евро (129 млн. фунтов) тоже оказалось недостаточно.



Ответив на предложение "Реала" отказом, "Атлетико" дополнительно напомнил, что контракт 26-летнего аргентинца предусматривает отступные в 500 млн. евро (431 млн. фунтов).



Нежелание "Атлетико" усиливать двух своих главных конкурентов по Ла Лиге может открыть дверь для "Арсенала", который пока лишь наблюдает за ситуацией экс-игрока "Манчестер Сити".



В этом сезоне Альварес забил 20 голов в 49 матчах за "Атлетико", кампанией прежде отличившись 29 раз в 57 поединках.