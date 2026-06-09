"Ливерпуль" не будет стоять у Джонса на пути

Кертис Джонс "Ливерпуль" не хочет терять полузащитника Кертиса Джонса, но позволит тому самостоятельно принять решение насчет своего будущего.

В этом сезоне 25-летний Джонс отметился 28 появлениями в стартовом составе "Ливерпуля", но на Премьер-Лигу из них пришлось только 18.

Находясь в расцвете сил, Джонс чувствует, что должен играть более регулярно, и это подталкивает его к уходу из "Ливерпуля".

Как сообщает The Athletic, "Ливерпуль" не хочет терять Джонса — единственного скаузера из своего состава. Однако у Кертиса остается всего один год по контракту, и "красные" не будут стоять на пути у игрока, если получат правильное предложение.

В данный момент "Ливерпуль" оценивает Джонса, интерес к которому уже подтвердил "Интер", в 35 миллионов фунтов.





Метки Джонс, Интер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2026 21:00

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  1. dexter 09.06.2026 21:30 # dexter
    Продать топчика Куджо за 25, что бы купить бича Борнмута за 80...

    (ответить)

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