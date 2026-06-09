"Борнмут" оценивает Алекса Скотта в 75 млн. фунтов

"Борнмут" оценивает своего полузащитника Алекса Скотта в 75 миллионов фунтов.

На днях появились слухи, что Скотт может стать целью для нового главного тренера "Ливерпуля" Андони Ираолы, который едва прибыл из "Борнмута".



По информации The Athletic, к Скотту также присматривается "Манчестер Юнайтед", который, уже согласовав переход Эдерсона из "Аталанты", ищет еще одного-двух полузащитников.



"Борнмут" готов попросить за Скотта около 75 млн. фунтов, однако заинтересованные клубы полагают, что цену можно будет сбить примерно до 60 млн. фунтов, потому что Алекс находится на пороге предпоследнего года по своему действующему контракту.



У "Борнмута" нет необходимости или желания продавать Скотта, и "вишенки" еще не потеряли надежд склонить 22-летнего англичанина к новому контракту.



Издание talkSPORT добавляет, что по примеру Антуана Семеньо, проданного в "Манчестер Сити", "Борнмут" может включить в новый контракт Скотта пункт о выкупе, что позволит Алексу в будущем беспрепятственно уйти на повышение.