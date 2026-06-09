"Юнайтед" задумывается о приглашении Карла Дарлоу

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приглашении голкипера "Лидса" Карла Дарлоу.

В преддверии нового сезона "Юнайтед" находится в поисках дублера для своего первого номера Сенне Ламменса, собираясь избавиться от Андре Онана и Алтая Байындыра.



На дня появились слухи об интересе "Юнайтед" к своему воспитаннику Сэму Джонстону, чей "Вулверхэмптон" вылетел из Премьер-Лиги.



По информации The Athletic, "Юнайтед" рассматривает еще один вариант, помимо Джонстона. Речь идет о 35-летнем Дарлоу, чей контракт с "Лидсом" истекает в конце июня.



По ходу этого сезона английский ветеран вытеснил из стартового состава "Лидса" Лукаса Перри и завершил сезон с показателем в 22 матча в Премьер-Лиге.