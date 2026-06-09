Арсенал" все еще может перехватить Натаниэля Брауна

"Арсенал" все еще может увести левого защитника немецкого "Айнтрахта" Натаниэля Брауна из под носа у "Баварии".

В предыдущие дни пресса сообщала, что "Бавария" близка к покупке Брауна, и The Athletic может подтвердить, что чемпионы Бундеслиги дальше других заинтересованных клубов продвинулись в переговорах с представителями Натаниэля.



Однако "Бавария", как и в случае с перехваченным "Барселоной" Энтони Гордоном, далека от согласования стоимости игрока, не желая переплачивать.



В данный момент "Айнтрахт" просит за Брауна, также способного сыграть полузащитника, 65 миллионов евро (56 млн. фунтов), и "Бавария" столько заплатить не готова.



Поэтому будущее Брауна далеко не решено, и "Арсенал" все еще может заполучить 22-летнего игрока сборной Германии.