"Кристал Пэлас" готовит предложение по Хакни

"Кристал Пэлас" готовится вступить в борьбу за полузащитника "Мидлсбро" Хейдена Хакни.

Хакни был признан лучшим игроком Чемпионшипа по итогам сезона 2025/26, однако "Мидлсбро" не смог выйти в Премьер-Лигу и теперь, по всей видимости, будет вынужден попрощаться с Хейденом.



До сих пор главным претендентом на Хакни считался "Эвертон", однако стартовое предложение "ирисок" по 23-летнему англичанину было отклонено.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь свою попытку собирается предпринять "Пэлас", предложив за Хакни, чей контракт истекает через 12 месяцев, около 20 миллионов фунтов.



Эта сумма превосходит предложение "Эвертона", но все равно не дотягивает до тех 25 млн. фунтов, в которые "Мидлсбро" оценивает свою звезду.



Помимо "Эвертона" и "Пэлас", Хакни также интересен ряду других клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Халл".