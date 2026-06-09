"Юнайтед" надеется опередить "Сити" в борьбе за Андерсона
"Манчестер Юнайтед" все еще надеется опередить соседей из "Манчестер Сити" в борьбе за полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.
Накануне журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Сити" уверен в приобретении Андерсона, несмотря на то, что стартовое предложение "горожан" по Эллиоту было отклонено.
По информации The Guardian, это стартовое предложение "Сити" составило 80 миллионов фунтов, тогда как "Форест" оценивает 23-летнего игрока сборной Англии в 100 млн. фунтов.
Авторитетное издание утверждает, что "Юнайтед" оптимистичен насчет своих шансов обойти "Сити" в борьбе за Андерсона. Совладелец клуба с "Олд Траффорд" сэр Джим Рэтклифф готов удовлетворить запросы Эллиота по зарплате.
В данный момент Андерсон получает в "Форест" около 100,000 фунтов в неделю, рассчитывая увеличить свою доход на 50% в случае смены клуба этим летом.
09.06.2026 13:00
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