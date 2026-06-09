Арсенал" сделал запрос насчет Йылдыза

"Арсенал" сделал запрос насчет вингера итальянского "Ювентуса" Кенана Йылдыза.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сделал укрепление левого края атаки одним из своих приоритетов на летнее трансферное окно.



Как раз на эту позицию "Арсенал" и присмотрел Йылдыза, однако в ответ "канонирам" дали ясно понять, что 21-летний турок не продается.



The Athletic ожидает, что на этом "Арсенал" завершит свой интерес к Йылдызу и сосредоточится на прочих целях.



В этом сезоне Серии А Йылдыз забил 10 голов и отдал шесть результативных передач, но "Ювентусу" этого оказалось недостаточно для попадания в Лигу Чемпионов.