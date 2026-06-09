Фернандеш согласовал с "Вест Хэмом" свою цену

"Вест Хэм" провел встречу с представителями Матеуша Фернандеша, утвердив цену за своего полузащитника на это трансферное окно.

По информации журналиста Фабрицио Романо, после очных переговоров с лагерем Фернандеша был решено, что Матеуш сможет покинуть "Вест Хэм" этим летом за 85 миллионов фунтов.



"Манчестер Юнайтед" уже контактирует с Фернандешем, на приобретении которого, как утверждает The Guardian, настаивает спортивный директор "красных дьяволов" Джейсон Уилкокс.



Уилкокс был спортивным директором "Саутгемптона", когда Фернандеш прибыл на "Сент-Мэри" из "Спортинга" летом 2024. А в "Вест Хэме" Матеушу довелось пересечься с Кайлом Маколи, нынешним руководителем скаутского департамента "дьяволов".



После вылета из Премьер-Лиги зарплата Фернандеша в 70,000 фунтов в неделю сократится вдвое, поэтому 21-летний португалец более чем комфортно вписывается в структуру зарплат "Юнайтед".