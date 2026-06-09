Фернандеш согласовал с "Вест Хэмом" свою цену
"Вест Хэм" провел встречу с представителями Матеуша Фернандеша, утвердив цену за своего полузащитника на это трансферное окно.
По информации журналиста Фабрицио Романо, после очных переговоров с лагерем Фернандеша был решено, что Матеуш сможет покинуть "Вест Хэм" этим летом за 85 миллионов фунтов.
"Манчестер Юнайтед" уже контактирует с Фернандешем, на приобретении которого, как утверждает The Guardian, настаивает спортивный директор "красных дьяволов" Джейсон Уилкокс.
Уилкокс был спортивным директором "Саутгемптона", когда Фернандеш прибыл на "Сент-Мэри" из "Спортинга" летом 2024. А в "Вест Хэме" Матеушу довелось пересечься с Кайлом Маколи, нынешним руководителем скаутского департамента "дьяволов".
После вылета из Премьер-Лиги зарплата Фернандеша в 70,000 фунтов в неделю сократится вдвое, поэтому 21-летний португалец более чем комфортно вписывается в структуру зарплат "Юнайтед".
09.06.2026 11:00
Просмотров: 4024
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
блеать, ну это же не НХЛ, где ЗП игрока при трейде переходит в новый клуб без изменений. если он щас будет получать 35к у молотков, то в МЮ меньше чем на 150к он вряд ли согласится. так нафига писать этот бред про более чем комфортное вписание в структуру зарплат МЮ, если его зарплата существенно изменится в случае перехода в МЮ? и да, за 85 лямов он нахер не нужен
(ответить)
60 адекватно, а если больше пусть нахуй идут.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий