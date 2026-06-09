Фернандеш согласовал с "Вест Хэмом" свою цену

Матеуш Фернандеш "Вест Хэм" провел встречу с представителями Матеуша Фернандеша, утвердив цену за своего полузащитника на это трансферное окно.

По информации журналиста Фабрицио Романо, после очных переговоров с лагерем Фернандеша был решено, что Матеуш сможет покинуть "Вест Хэм" этим летом за 85 миллионов фунтов.

"Манчестер Юнайтед" уже контактирует с Фернандешем, на приобретении которого, как утверждает The Guardian, настаивает спортивный директор "красных дьяволов" Джейсон Уилкокс.

Уилкокс был спортивным директором "Саутгемптона", когда Фернандеш прибыл на "Сент-Мэри" из "Спортинга" летом 2024. А в "Вест Хэме" Матеушу довелось пересечься с Кайлом Маколи, нынешним руководителем скаутского департамента "дьяволов".

После вылета из Премьер-Лиги зарплата Фернандеша в 70,000 фунтов в неделю сократится вдвое, поэтому 21-летний португалец более чем комфортно вписывается в структуру зарплат "Юнайтед".





Метки Вет Хэм, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2026 11:00

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  1. insomniac 09.06.2026 15:58 # insomniac
    блеать, ну это же не НХЛ, где ЗП игрока при трейде переходит в новый клуб без изменений. если он щас будет получать 35к у молотков, то в МЮ меньше чем на 150к он вряд ли согласится. так нафига писать этот бред про более чем комфортное вписание в структуру зарплат МЮ, если его зарплата существенно изменится в случае перехода в МЮ? и да, за 85 лямов он нахер не нужен

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  2. quavo 09.06.2026 11:15 # quavo
    60 адекватно, а если больше пусть нахуй идут.

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