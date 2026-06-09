"Тоттенхэм" продвигается в переговорах по Савиньо

"Тоттенхэм" продвигается в переговорах о покупке вингера "Манчестер Сити" Савиньо за 60 миллионов фунтов.

"Тоттенхэм" пытался заполучить Савиньо еще прошлым летом, однако в то время "Сити" еще возлагал большие надежды на игрока.



Этот сезон сложился неудачно для Савиньо, который в рамках Премьер-Лиги отметился лишь семью появлениями в стартовом составе и забил единственный гол.



Поэтому "Сити" больше не держит 22-летнего бразильца, чем пытается воспользоваться "Тоттенхэм". В данный момент, утверждает ESPN, два клуба уже обсуждают структуру сделки.



Если сделка состоится, "Сити" получит внушительную прибыль, ведь в июле 2024 "горожане" приобрели Савиньо у "Труа" за 30.8 млн. фунтов.



Едва не вылетев из Премьер-Лиги, "Тоттенхэм" развернул бурную деятельность на трансферном рынке. Переход Энди Робертсона уже подтвержден, за ним должен последовать Маркос Сенеси, вдобавок "шпоры" обсуждают покупку Ян Пола Ван Хекке.