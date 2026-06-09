"Тоттенхэм" продвигается в переговорах по Савиньо

Савиньо "Тоттенхэм" продвигается в переговорах о покупке вингера "Манчестер Сити" Савиньо за 60 миллионов фунтов.

"Тоттенхэм" пытался заполучить Савиньо еще прошлым летом, однако в то время "Сити" еще возлагал большие надежды на игрока.

Этот сезон сложился неудачно для Савиньо, который в рамках Премьер-Лиги отметился лишь семью появлениями в стартовом составе и забил единственный гол.

Поэтому "Сити" больше не держит 22-летнего бразильца, чем пытается воспользоваться "Тоттенхэм". В данный момент, утверждает ESPN, два клуба уже обсуждают структуру сделки.

Если сделка состоится, "Сити" получит внушительную прибыль, ведь в июле 2024 "горожане" приобрели Савиньо у "Труа" за 30.8 млн. фунтов.

Едва не вылетев из Премьер-Лиги, "Тоттенхэм" развернул бурную деятельность на трансферном рынке. Переход Энди Робертсона уже подтвержден, за ним должен последовать Маркос Сенеси, вдобавок "шпоры" обсуждают покупку Ян Пола Ван Хекке.





Метки Манчестер Сити, Савиньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2026 09:00

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