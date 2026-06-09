"Вулверхэмптон" подписал Триппьера и договаривается с Хименесом

"Вулверхэмптон" официально подписал защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера и ведет переговоры о возвращении нападающего "Фулхэма" Рауля Хименеса.

Триппьер присоединился к вылетевшему из Премьер-Лиги "Вулверхэмптону" как свободный агент. Контракт 35-летнего англичанина с "волками" рассчитан до июня 2028.



Четыре с половиной предыдущих сезона Триппьер провел в "Ньюкасле", где принял участие в 160 матчах.



Как сообщает BBC, также "Вулверхэмптон" надеется заполучить Хименеса, чей контракт с "Фулхэмом" истекает в конце сезона.



"Волки" уже вступили в переговоры с 35-летним мексиканцем, который забил 57 голов в 166 матчах за клуб с "Молинью" в период с 2018 по 2023 год.