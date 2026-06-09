Дэвид Салливан обвинен в принуждении девушек к сексу

Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан был обвинен в использовании своей власти для склонения девушек, в том числе несовершеннолетних, к сексу.

В минувшую субботу было объявлено, что 77-летний Салливан покидает пост президента "Вест Хэма" и совет директоров на фоне "ложных обвинений", как их назвал сам Дэвид.



Суть этих обвинений была раскрыта в свежем выпуске телевизионной передачи Panorama. Совместное расследование BBC и The Times охватывает деятельность Салливана, начиная с 1980-х годов.



В этой передаче сразу несколько женщин обвинили Салливана в том, что они, будучи юными моделям, пытались устроиться в принадлежавшие Дэвиду газеты Daily и Sunday Sport и столкнулись с "сексуально эксплуататорским и хищническим поведением" хозяина.



Утверждается, что во время деловых встреч Салливан оказывал на девушек давление и обещал им карьерный рост, если они переспят с ним. Иногда Дэвид был готов довольствоваться оральным сексом.



Также журналисты-расследователи рассказывают об истории из 1990-х, когда Салливан заплатил девушке в возрасте 16 или 17 лет за секс. Это стало незаконным только в 2003 году.



Минимум восемь женщин обращались в полицию, которая неоднократно допрашивала Салливана, однако в адрес Дэвида никогда не выдвигались официальные обвинения.



Это расследование бросает тень и на футбольные власти, которым было известно о похождениях Салливана, что не мешало Дэвиду руководить не только "Вест Хэмом", но и "Бирмингемом".