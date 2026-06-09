Светская хроника за вторник

Слухи дня Марк Кукурелья хочет уйти из "Челси". "Ливерпуль" определил замену для Ибраимы Конате. Шон Дайч стал тиктокером. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Бавария" заинтересована в вингере "Арсенала" Габриэле Мартинелли, для приобретения которого будет достаточно 39 миллионов фунтов. (Christian Falk)

"Манчестер Юнайтед" ожидает, что полузащитник Карлос Балеба останется в "Брайтоне". (The Guardian)

"Юнайтед" интересуется 20-летним нападающим "Интера" Пио Эспозито. (TEAMtalk)

Защитник "Челси" Марк Кукурелья интересен "Юнайтед" и "Манчестер Сити". (Mundo Deportivo)

Кукурелья уведомил "Челси" о своем желании уйти из клуба. (Ekrem Konur)

"Челси" наводит справки насчет голкипера "Кристал Пэлас" Дина Хендерсона. (Alex Goldberg)

Полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон выразил желание перейти в "Сити". (talkSPORT)

"Сити" проявляет интерес к нападающим Родриго из "Реала" и Илиману Ндиайе из "Эвертона". (Daily Mail)

Вингер "Сити" Савиньо хочет перейти в "Тоттенхэм". (Daily Mail)

Защитник "Спортинга" Гонсалу Инасиу может заменить в "Ливерпуле" покидающего клуб Ибраиму Конате. (Caught Offside)

Оцениваемый в 30 млн. фунтов защитник "Ромы" Эван Ндика заинтересовал "Тоттенхэм". (Transferfeed)

"Астон Вилла" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к голкиперу Люке Шевалье, который готов покинуть ПСЖ, проиграв конкуренцию Матвею Сафонову. (Media Foot)

"Ньюкасл" попытается приобрести полузащитника "Монако" Ламина Камара в случае расставания с Сандро Тонали или Джо Уиллоком. (The Telegraph)

Полузащитник "Аталанты" Марко Палестра не перейдет в "Аталанту". (Fabrizio Romano)

"Аталанта" договаривается с "Форест" насчет защитника Николо Савоны (Goal)

Другое

Главный тренер "Ланса" Пьер Саж готов согласиться на работу в "Пэлас". (Fabrizio Romano)

"Милан" готовится ко второму раунду переговоров с бывшим главным тренером "Пэлас" Оливером Гласнером. (Calciomercato)

Гласнер рассматривает "Милан" своим приоритетом, несмотря на слухи насчет "Фейеноорда". (Fabrizio Romano)

Дэвид Салливан открыт к продаже своих 38.9% акций "Вест Хэма". (The Athletic)

Сомалийского рефери Омара Артана, назначенного ФИФА обслуживать матчи ЧМ-2026, не пустили в США. (The Guardian)

Рефери ЧМ-2026 смогут заработать до 100,000 долларов с учетом бонусов. (The Times)

Легенда "Юнайтед" Гари Невилл заявил, что "слишком занят", чтобы баллотироваться в мэры Манчестера. (The Telegraph)

Бывший наставник "Форест" Шон Дайч завел TikTok. (Polymarket)





Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2026 06:00

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Последние комментарии:




  1. stepfather 09.06.2026 09:30 # stepfather
    Работайте братья!

    В Подмосковье взорвался автомобиль — водитель скончался

    Вероятно, произошла точечная ликвидация. Пока не известно, кто был за рулём.

    (ответить)

  2. stepfather 09.06.2026 09:02 # stepfather
    Сосальдо Пусня)))
    Владимир Сальдо
    Владимир Сальдо
    Photo
    В Чонгаре вновь повреждён мост после ночной
    атаки украинских БПЛА
    Движение по мосту снова перекрыто. На месте
    работают профильные службы.
    Прошу водителей использовать альтернативные
    маршруты через Армянск и Перекоп.
    13

    (ответить)

  3. stepfather 09.06.2026 07:09 # stepfather
    Уэа уэаэ уэаэа))

    (ответить)

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