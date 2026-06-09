Светская хроника за вторник

Марк Кукурелья хочет уйти из "Челси". "Ливерпуль" определил замену для Ибраимы Конате. Шон Дайч стал тиктокером. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Бавария" заинтересована в вингере "Арсенала" Габриэле Мартинелли, для приобретения которого будет достаточно 39 миллионов фунтов. (Christian Falk)



"Манчестер Юнайтед" ожидает, что полузащитник Карлос Балеба останется в "Брайтоне". (The Guardian)



"Юнайтед" интересуется 20-летним нападающим "Интера" Пио Эспозито. (TEAMtalk)



Защитник "Челси" Марк Кукурелья интересен "Юнайтед" и "Манчестер Сити". (Mundo Deportivo)



Кукурелья уведомил "Челси" о своем желании уйти из клуба. (Ekrem Konur)



"Челси" наводит справки насчет голкипера "Кристал Пэлас" Дина Хендерсона. (Alex Goldberg)



Полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон выразил желание перейти в "Сити". (talkSPORT)



"Сити" проявляет интерес к нападающим Родриго из "Реала" и Илиману Ндиайе из "Эвертона". (Daily Mail)



Вингер "Сити" Савиньо хочет перейти в "Тоттенхэм". (Daily Mail)



Защитник "Спортинга" Гонсалу Инасиу может заменить в "Ливерпуле" покидающего клуб Ибраиму Конате. (Caught Offside)



Оцениваемый в 30 млн. фунтов защитник "Ромы" Эван Ндика заинтересовал "Тоттенхэм". (Transferfeed)



"Астон Вилла" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к голкиперу Люке Шевалье, который готов покинуть ПСЖ, проиграв конкуренцию Матвею Сафонову. (Media Foot)



"Ньюкасл" попытается приобрести полузащитника "Монако" Ламина Камара в случае расставания с Сандро Тонали или Джо Уиллоком. (The Telegraph)



Полузащитник "Аталанты" Марко Палестра не перейдет в "Аталанту". (Fabrizio Romano)



"Аталанта" договаривается с "Форест" насчет защитника Николо Савоны (Goal)



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Главный тренер "Ланса" Пьер Саж готов согласиться на работу в "Пэлас". (Fabrizio Romano)



"Милан" готовится ко второму раунду переговоров с бывшим главным тренером "Пэлас" Оливером Гласнером. (Calciomercato)



Гласнер рассматривает "Милан" своим приоритетом, несмотря на слухи насчет "Фейеноорда". (Fabrizio Romano)



Дэвид Салливан открыт к продаже своих 38.9% акций "Вест Хэма". (The Athletic)



Сомалийского рефери Омара Артана, назначенного ФИФА обслуживать матчи ЧМ-2026, не пустили в США. (The Guardian)



Рефери ЧМ-2026 смогут заработать до 100,000 долларов с учетом бонусов. (The Times)



Легенда "Юнайтед" Гари Невилл заявил, что "слишком занят", чтобы баллотироваться в мэры Манчестера. (The Telegraph)



Бывший наставник "Форест" Шон Дайч завел TikTok. (Polymarket)