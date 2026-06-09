"Ювентус" переключился с Алиссона на Мартинеса

Итальянский "Ювентус" сосредоточил свое внимание на голкипере "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесе после того, как не смог заполучить Алиссона из "Ливерпуля".

И хотя у Алиссона остается только 12 месяцев по контракту, "Ливерпуль" дал ясно понять своему первому номеру, что просто не может лишиться его одного лидера раздевалки после ухода Мохамеда Салаха, Энди Робертсона и Ибраимы Конате.



Как сообщает журналист Фабрицио, теперь "Ювентус" переключился на Мартинеса и уже наводит справки насчет цены, требований по контракту и зарплаты 33-летнего аргентинца.



Прошлым летом Мартинеса связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", однако Эмилиано сохранил верность "Вилле", принял участие в 44 матчах во всех соревнованиях и помог команде Унаи Эмери выиграть Лигу Европы.



Романо добавляет, что в качестве альтернативы Мартинесу "Вилла" рассматривает Гульельмо Викарио из "Тоттенхэма".



В случае расставания с Мартинесом "Вилле" потребуется новый голкипер, поэтому бирмингемский клуб заранее проявляет интерес к Джеймсу Траффорду из "Манчестер Сити".