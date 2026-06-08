Тимбер не сыграет на ЧМ-2026
Защитник "Арсенала" Юрриен Тимбер был исключен из заявки сборной Голландии на Чемпионат Мира по причине травмы паха.
В концовке сезона Тимбер усиленно работал, чтобы восстановиться к финалу Лиги Чемпионов против ПСЖ. Юрриену это удалось, он вышел на замену на 66-й минуте и сыграл остаток матча, включая оба экстра-тайма.
Таким образом, проигранный "Арсеналом" по пенальти финал в Будапеште 30 мая стал для Тимбера первым с 14 марта матчем.
Затем Тимбер прибыл в расположение сборной Голландии, но главный тренер Рональд Куман счел форму Юрриена недостаточной, и место "канонира" в заявке на ЧМ-2026 занял защитник Лутсхарел Гертрюйда "Сандерленда", который этот сезон провел за "Сандерленд" на правах аренды из "РБ Лейпциг".
А вот травма спины Вильяма Салиба, другого защитника "Арсенала", оказалась незначительной, и одноклубник Тимбера будет готов выступить за сборную Франции на ЧМ-2026, сообщает ESPN.
08.06.2026 22:00
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Защитник "Арсенала" Юрриен Тимбер был исключен из заявки сборной Голландии на Чемпионат Мира по причине травмы паха.
Источник: https://fapl.ru/posts/122553/?c=1
С Эдегором что ли развлекался?)
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Фримпонга второй раз опрокинули
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главный тренер Рональд Тимбер
Них@я себе
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Тимбер - "бревно" . Ему вместе с Крис "Вуд" ( с англ. -дерево )
Надо в Форест ("лес")
Бревна и деревья должны играть - в лесу !
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Как раз в форме будет на начало сезона
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Плюс ещё один свежий игрок для Арсенала на старт следующего сезона
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