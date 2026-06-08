Тимбер не сыграет на ЧМ-2026

Юрриен Тимбер Защитник "Арсенала" Юрриен Тимбер был исключен из заявки сборной Голландии на Чемпионат Мира по причине травмы паха.

В концовке сезона Тимбер усиленно работал, чтобы восстановиться к финалу Лиги Чемпионов против ПСЖ. Юрриену это удалось, он вышел на замену на 66-й минуте и сыграл остаток матча, включая оба экстра-тайма.

Таким образом, проигранный "Арсеналом" по пенальти финал в Будапеште 30 мая стал для Тимбера первым с 14 марта матчем.

Затем Тимбер прибыл в расположение сборной Голландии, но главный тренер Рональд Куман счел форму Юрриена недостаточной, и место "канонира" в заявке на ЧМ-2026 занял защитник Лутсхарел Гертрюйда "Сандерленда", который этот сезон провел за "Сандерленд" на правах аренды из "РБ Лейпциг".

А вот травма спины Вильяма Салиба, другого защитника "Арсенала", оказалась незначительной, и одноклубник Тимбера будет готов выступить за сборную Франции на ЧМ-2026, сообщает ESPN.





Метки Арсенал, сборная Голландии, Тимбер, травмы, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2026 22:00

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  1. high-malvern 09.06.2026 02:09 # high-malvern
    Защитник "Арсенала" Юрриен Тимбер был исключен из заявки сборной Голландии на Чемпионат Мира по причине травмы паха.

    Источник: https://fapl.ru/posts/122553/?c=1


    С Эдегором что ли развлекался?)

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  2. ganinilyha 09.06.2026 00:59 # ganinilyha
    Фримпонга второй раз опрокинули

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  3. coolic 08.06.2026 23:39 # coolic
    главный тренер Рональд Тимбер
    Них@я себе

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  4. gidro-met 08.06.2026 22:42 # gidro-met
    Тимбер - "бревно" . Ему вместе с Крис "Вуд" ( с англ. -дерево )
    Надо в Форест ("лес")

    Бревна и деревья должны играть - в лесу !

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  5. theo-zm 08.06.2026 22:38 # theo-zm
    Как раз в форме будет на начало сезона

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  6. hunter022 08.06.2026 22:25 # hunter022
    Плюс ещё один свежий игрок для Арсенала на старт следующего сезона

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