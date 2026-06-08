Тимбер не сыграет на ЧМ-2026

Защитник "Арсенала" Юрриен Тимбер был исключен из заявки сборной Голландии на Чемпионат Мира по причине травмы паха.

В концовке сезона Тимбер усиленно работал, чтобы восстановиться к финалу Лиги Чемпионов против ПСЖ. Юрриену это удалось, он вышел на замену на 66-й минуте и сыграл остаток матча, включая оба экстра-тайма.



Таким образом, проигранный "Арсеналом" по пенальти финал в Будапеште 30 мая стал для Тимбера первым с 14 марта матчем.



Затем Тимбер прибыл в расположение сборной Голландии, но главный тренер Рональд Куман счел форму Юрриена недостаточной, и место "канонира" в заявке на ЧМ-2026 занял защитник Лутсхарел Гертрюйда "Сандерленда", который этот сезон провел за "Сандерленд" на правах аренды из "РБ Лейпциг".



А вот травма спины Вильяма Салиба, другого защитника "Арсенала", оказалась незначительной, и одноклубник Тимбера будет готов выступить за сборную Франции на ЧМ-2026, сообщает ESPN.