Мэтт Ритчи назначен техническим директором "Борнмута"

Мэтт Ритчи Вингер Мэтт Ритчи вернулся в "Борнмут", чтобы начать карьеру технического директора.

Ритчи провел 142 матча за "Борнмут" в период с 2013 по 2016 год, успев поиграть за "вишенок" в Лиге Один, Чемпионшипе и Премьер-Лиге.

За 17 лет своей игровой карьеры Ритчи также довелось представлять "Портсмут", "Дагенем энд Редбридж", "Ноттс Каунти", "Суиндон", "Ньюкасл" и "Рединг".

Как раз в "Рединге" 36-летний англо-шотландец и провел минувший сезон, приняв участие в 18 матчах Лиги Один.

Сегодня Ритчи не только объявил о завершении игровой карьеры, но и сразу был назначен техническим директором "Борнмута", где он будет работать бок о бок с новым главным тренером Марко Розе.

За последние годы Ритчи прошел ряд специальных программ и курсов, поэтому Мэтт целенаправленно готовился к такого рода работе.





Метки Борнмут, Ритчи

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2026 21:00

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