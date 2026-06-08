Мэтт Ритчи назначен техническим директором "Борнмута"

Вингер Мэтт Ритчи вернулся в "Борнмут", чтобы начать карьеру технического директора.

Ритчи провел 142 матча за "Борнмут" в период с 2013 по 2016 год, успев поиграть за "вишенок" в Лиге Один, Чемпионшипе и Премьер-Лиге.



За 17 лет своей игровой карьеры Ритчи также довелось представлять "Портсмут", "Дагенем энд Редбридж", "Ноттс Каунти", "Суиндон", "Ньюкасл" и "Рединг".



Как раз в "Рединге" 36-летний англо-шотландец и провел минувший сезон, приняв участие в 18 матчах Лиги Один.



Сегодня Ритчи не только объявил о завершении игровой карьеры, но и сразу был назначен техническим директором "Борнмута", где он будет работать бок о бок с новым главным тренером Марко Розе.



За последние годы Ритчи прошел ряд специальных программ и курсов, поэтому Мэтт целенаправленно готовился к такого рода работе.