"Манчестер Сити" уверен в приобретении Андерсона

"Манчестер Сити" уверен в приобретении полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.

На прошлой неделе стало известно, что "Форест" отклонил стартовое предложение "Сити" по Андерсону. В прессе даже появились слухи, что "горожане" могут переключиться на альтернативные цели — вроде Сандро Тонали из "Ньюкасла".



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Сити" уже готовит свое второе предложение по 23-летнему англичанину, работа над трансфером которого ведется несколько месяцев.



В "Сити" уверены, что смогут довести начатое до конца и заполучить Андерсона, интерес к которому сохраняет "Манчестер Юнайтед".



Добавим, ранее сообщалось, что "Форест" оценивает Андерсона минимум в 100 миллионов фунтов, и прежде "Сити" только однажды тратил такие деньги, пригласив Джека Грилиша из "Астон Виллы".