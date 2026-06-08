"Манчестер Сити" уверен в приобретении Андерсона

Эллиот Андерсон "Манчестер Сити" уверен в приобретении полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.

На прошлой неделе стало известно, что "Форест" отклонил стартовое предложение "Сити" по Андерсону. В прессе даже появились слухи, что "горожане" могут переключиться на альтернативные цели — вроде Сандро Тонали из "Ньюкасла".

Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Сити" уже готовит свое второе предложение по 23-летнему англичанину, работа над трансфером которого ведется несколько месяцев.

В "Сити" уверены, что смогут довести начатое до конца и заполучить Андерсона, интерес к которому сохраняет "Манчестер Юнайтед".

Добавим, ранее сообщалось, что "Форест" оценивает Андерсона минимум в 100 миллионов фунтов, и прежде "Сити" только однажды тратил такие деньги, пригласив Джека Грилиша из "Астон Виллы".





Метки Андерсон, Манчестер Сити, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2026 20:00

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  1. narcot 08.06.2026 20:27 # narcot
    как-то незаметно сито скатился к скупке говна

    (ответить)

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