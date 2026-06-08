Дивок Ориги завершил игровую карьеру

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 31 года.

Ориги выступал за "Ливерпуль" с 2015 года, забив 41 гол в 175 матчах за "красных". Отлучившись на сезон 2017/18 в аренду в "Вольфсбург", в 2022 Дивок свободным агентом ушел в "Милан".



В "Ливерпуле" Ориги никогда не был твердым игроком стартового состава, но забил ряд очень важных голов в истории мерсисайдского клуба, благодаря чему бывший главный тренер "красных" Юрген Клопп даже называл Дивока "легендой".



Болельщики "Ливерпуля" помнят, как Ориги забил победный мяч на шестой компенсированной минуте дерби против "Эвертона" в декаре 2018. Также Дивок своим дублем помог "красным" ликвидировать дефицит в три гола в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" в мае 2019.



А в июне 2019 Ориги забил второй из двух голов "Ливерпуля" в победном финале Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".



Помимо Лиги Чемпионов, бельгиец также выиграл с "Ливерпулем" Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.