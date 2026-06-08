Миколенко заключил с "Эвертоном" новый контракт до 2029 года

Виталий Миколенко Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко заключил со со своим клубом новый трехлетний контракт.

Миколенко сыграл 157 матчей за "Эвертон" после своего перехода из киевского "Динамо" за 17 миллионов фунтов в январе 2022.

Предыдущий контракт Миколенко истекал этим летом. И хотя "Эвертону" принадлежала опция продления на 12 месяцев, пользоваться ей не пришлось, потому что 27-летний игрок сборной Украины согласился задержаться в клубе до июня 2029.

"Я испытываю волнение от того, что подписал этот новый контракт. Волнение и гордость".

"Я вспоминаю первое сообщение, которое получил от Шеймуса (Коулмена), когда только перешел в 2022 году. Помню, я прочитал его и поблагодарил его за то, что он поприветствовал меня. Он сразу же придал мне уверенности и позволил почувствовать себя полноценным членом семьи здесь".

"В мои первые годы здесь у нас возникали сложности, но наша команда была как семья, и каждый здесь приложил все усилия, чтобы преодолеть это. Мы окрепли, и мы становимся лучше с каждым сезоном".

"Для меня важнее всего чувствовать себя уверенно и комфортно, и здесь у меня это есть, поэтому я очень рад", — сообщил Миколенко.





Метки контракты, Миколенко, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2026 18:00

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  1. narcot 08.06.2026 18:49 # narcot
    а русня так может? нет, русня может только хуй сосать в рпл)

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  2. stepfather 08.06.2026 18:26 # stepfather
    Топарь

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  3. unreal84 08.06.2026 18:18 # unreal84
    Кто это? Как этот мусор с 404 вообще попал в англию?

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