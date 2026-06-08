Кретинский может перехватить контроль в "Вест Хэме"

Даниэль Кретинский Чешский миллиардер Даниэль Кретинский может стать крупнейшим акционером вылетевшего из Премьер-Лиги "Вест Хэма".

В минувшую субботу президент "Вест Хэма" Дэвид Салливан объявил, что уходит в отставку со своего поста и заодно покидает совет директоров на фоне "ложных обвинений" насчет его личной жизни.

Суть этих обвинений до сих пор не ясна, но известно, что свое состояние Салливан сколотил в индустрии порнографии.

Салливан остается крупнейшим акционером "Вест Хэма" с долей в 38.8%, тогда как Кретинскому, президенту пражской "Спарты", принадлежит 27%.

Как сообщает talkSPORT, Кретинский может воспользоваться этой ситуацией, чтобы выкупить долю Салливана и стать новым хозяином клуба.

Кретинский уже проявил свой авторитет, настояв на том, чтобы Нуну Эшпириту Санту остался в "Вест Хэме" после вылета из Премьер-Лиги, тогда как Салливан выступал за смену главного тренера.





Метки Вест Хэм, Кретинский, Салливан

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2026 16:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea-poebebay 08.06.2026 20:46 # chelsea-poebebay
    Человек с такой фамилией обвязан купить щелси

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  2. gidro-met 08.06.2026 16:52 # gidro-met
    Салливан на порнушке мультимиллионером стал ?
    Это что за студия такая продакшн!

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  3. chelsea88 08.06.2026 16:37 # chelsea88
    Человек с такой фамилией просто обязан купить вулвич.

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