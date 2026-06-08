Кретинский может перехватить контроль в "Вест Хэме"

Чешский миллиардер Даниэль Кретинский может стать крупнейшим акционером вылетевшего из Премьер-Лиги "Вест Хэма".

В минувшую субботу президент "Вест Хэма" Дэвид Салливан объявил, что уходит в отставку со своего поста и заодно покидает совет директоров на фоне "ложных обвинений" насчет его личной жизни.



Суть этих обвинений до сих пор не ясна, но известно, что свое состояние Салливан сколотил в индустрии порнографии.



Салливан остается крупнейшим акционером "Вест Хэма" с долей в 38.8%, тогда как Кретинскому, президенту пражской "Спарты", принадлежит 27%.



Как сообщает talkSPORT, Кретинский может воспользоваться этой ситуацией, чтобы выкупить долю Салливана и стать новым хозяином клуба.



Кретинский уже проявил свой авторитет, настояв на том, чтобы Нуну Эшпириту Санту остался в "Вест Хэме" после вылета из Премьер-Лиги, тогда как Салливан выступал за смену главного тренера.