Кретинский может перехватить контроль в "Вест Хэме"
Чешский миллиардер Даниэль Кретинский может стать крупнейшим акционером вылетевшего из Премьер-Лиги "Вест Хэма".
В минувшую субботу президент "Вест Хэма" Дэвид Салливан объявил, что уходит в отставку со своего поста и заодно покидает совет директоров на фоне "ложных обвинений" насчет его личной жизни.
Суть этих обвинений до сих пор не ясна, но известно, что свое состояние Салливан сколотил в индустрии порнографии.
Салливан остается крупнейшим акционером "Вест Хэма" с долей в 38.8%, тогда как Кретинскому, президенту пражской "Спарты", принадлежит 27%.
Как сообщает talkSPORT, Кретинский может воспользоваться этой ситуацией, чтобы выкупить долю Салливана и стать новым хозяином клуба.
Кретинский уже проявил свой авторитет, настояв на том, чтобы Нуну Эшпириту Санту остался в "Вест Хэме" после вылета из Премьер-Лиги, тогда как Салливан выступал за смену главного тренера.
08.06.2026 16:00
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Последние комментарии:
Человек с такой фамилией обвязан купить щелси
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Салливан на порнушке мультимиллионером стал ?
Это что за студия такая продакшн!
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Человек с такой фамилией просто обязан купить вулвич.
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