"Ливерпуль" готов купить Уортона для Ираолы

"Ливерпуль" обдумывает приобретение полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона.

После назначение Андони Ираолы своим новым главным тренером "Ливерпуль" готов сосредоточиться на укреплении своего состава.



"Ливерпулю" предстоит восполнить потери Ибраимы Конате, Энди Робертона и Мохамеда Салаха, но дополнительно Ираола хотел бы получить усиление для полузащиты.



В этом сезоне к игре Райана Гравенберха и Алексиса Макаллистера было немало вопросов — оба полузащитника сбавили обороты относительно предыдущей, чемпионской для "Ливерпуля", кампании.



По информации журналиста Бена Джейкобса, со стороны "Ливерпуля" существует серьезный интерес к Уортону, который в этом сезоне помог "Пэлас" выиграть Лигу Конференций.