Таунсенд призвал "Челси" избавиться от "игрока Чемпионшипа" Делапа

Бывший полузащитник "Челси" Энди Таунсенд призвал "синих" избавиться от нападающего Лиама Делапа.

После своего перехода из "Ипсвича" за 30 миллионов фунтов прошлым летом Делап забил за "Челси" лишь два гола, включая единственный в Премьер-Лиги.



Таунсенд признает, что этот трансфер не сработал, и предлагает "Челси" продать Делапа — например, в "Эвертон".



"Если сравнивать с "Ипсвичем", то в "Челси" Лиам всегда выглядел немного скованным. Дело в том, как играет команда, или он просто не справляется с ролью игрока высокого калибра в большом клубе?"



"Выходя на замену, он редко оказывает влияние на игру. Я очень редко видел что-нибудь, чтобы подумать: "Вау, теперь я могу видеть, почему "Челси" потратился". Честно говоря, он ничего не показал. Но такое случается. Он не первый нападающий, чей переход в этот клуб не сработал".



"Он выглядел как игрок Чемпионшипа, который пытается вписаться в игру команды топ-уровня из Премьер-Лиги. Он выглядел неуклюже, и просто не было ощущения, что он подходит".



"Эвертон" отчаянно нуждается в нападающем. Если он отправится туда, наколотит несколько голов и начнет выглядеть агрессивно, они будут обожать его там. Думаю, это был бы тот Лиам Делап, которого все мы ожидали увидеть, но признаков этого в "Челси" совершенно не было", — цитирует Таунсенда Daily Mirror.