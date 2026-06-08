Тухель предупредил Беллингема

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не гарантирует полузащитнику испанского "Реала" Джуду Беллингему место в стартовом составе своей команды на Чемпионате Мира.

Беллингем является одной из главных звезд в заявке сборной Англии на ЧМ-2026, и Тухель признает, что видит в Джуде претендента на место в стартовом составе.



Однако таких претендентов у Тухеля больше 11, поэтому Беллингему придется сражаться за право выходить с первых минут на турнире в Канаде, Мексике и США.



"Да, ему предстоит борьба. Он является одним из игроков стартового состава, и он знает это, но у нас есть 14-15 потенциальных игроков стартового состава. Далее есть особая группа, лидерская группа. Далее есть парни, которые заканчивают матчи, придавая энергии на концовку, и есть те, кто задает стандарты и мирится со своей ролью создающих конкуренцию".



"Эти роли всегда могут меняться, но у меня в голове есть 14-15 игроков стартового состава, включая Джуда", — цитирует Тухеля Daily Mail.