Тухель предупредил Беллингема

Джуд Беллингем Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не гарантирует полузащитнику испанского "Реала" Джуду Беллингему место в стартовом составе своей команды на Чемпионате Мира.

Беллингем является одной из главных звезд в заявке сборной Англии на ЧМ-2026, и Тухель признает, что видит в Джуде претендента на место в стартовом составе.

Однако таких претендентов у Тухеля больше 11, поэтому Беллингему придется сражаться за право выходить с первых минут на турнире в Канаде, Мексике и США.

"Да, ему предстоит борьба. Он является одним из игроков стартового состава, и он знает это, но у нас есть 14-15 потенциальных игроков стартового состава. Далее есть особая группа, лидерская группа. Далее есть парни, которые заканчивают матчи, придавая энергии на концовку, и есть те, кто задает стандарты и мирится со своей ролью создающих конкуренцию".

"Эти роли всегда могут меняться, но у меня в голове есть 14-15 игроков стартового состава, включая Джуда", — цитирует Тухеля Daily Mail.





Метки Беллингем, Реал, сборная Англии, Тухель, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2026 13:00

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  1. quavo 08.06.2026 14:22 # quavo
    Беленгем это залупа распиаренная. Как прошлый чм на него дрочили и каким он был донным это пздц

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