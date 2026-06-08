"Форест" ожидает, что Гиббс-Уайт останется

"Ноттингем Форест" ожидает сохранить своего капитана Моргана Гиббс-Уайта этим летом.

Еще прошлым летом переманить Гиббс-Уайта пытался "Тоттенхэм", а на днях в прессе появились слухи, что "Арсенал" рассматривает звезду "Форест" в качестве альтернативы Моргану Роджерсу из "Астон Виллы".



Также Гиббс-Уайта сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Виллу", но если "Форест" кого-нибудь и продаст из своих ведущих игроков этим летом, то это будет оцениваемый минимум в 100 миллионов фунтов Эллиот Андерсон.



Главный тренер "Форест" Витор Перейра и владелец клуба Евангелос Маринакис слишком дорожат Гиббс-Уайтом, поэтому готовы блокировать интерес к 26-летнему англичанину, сообщает Daily Mail.



Добавим, в этом сезоне Гиббс-Уайт забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи за "Форест" в Премьер-Лиге, где "лесники" финишировали в пяти очках над зоной вылета.