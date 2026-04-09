Марку Силва дисквалифицирован на матч с "Ливерпулем"

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва схлопотал дисквалификацию на один матч за критику судейства.

4 марта "Фулхэм" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Вест Хэма" в Премьер-Лиге, так и не сумев ответить на гол Крисенсио Саммервилла.



Этот матч был отмечен несколькими спорными решениями, но прежде всего Силву возмутил отказ рефери Мэтта Донохью от присуждения "дачникам" пенальти после похода к монитору.



Силва согласился с предъявленными ему FA обвинениями. В результате независимая комиссия Ассоциации дисквалифицировала португальского специалиста на один матч, а также оштрафовала на 90,000 фунтов.



Таким образом, Силва не сможет присутствовать в технической зоне в ближайшую субботу, когда "Фулхэм" сыграет на выезде с "Ливерпулем".