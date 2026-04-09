Каррагер: "Слот крупно ошибся с тактикой"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что главный тренер "красных" Арне Слот крупно ошибся с тактикой на матч Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 2:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов, хотя Каррагер признает, что разница счете могла быть гораздо крупнее.



В Париже Слот решил сыграть в пять защитников, и Каррагер убежден, что капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк попросит Арне больше никогда так не делать.



"Это было похоже на наблюдение за командой из дивизиона ниже. Разница в классе выглядела очень тревожно для "Ливерпуля".



"В каком-то смысла это отличный результат, потому что разница в счете должна была быть пять или шесть голов. Однако разница в классе команд была абсолютно поразительна, если сравнивать с прошлым сезоном".



"Да, тогда "Ливерпуль" значительно уступил ПСЖ по игре в матче здесь, хотя и одержал победу 0:1. Но в ответном матче была действительно упорная игра двух команд топ-уровня".



"Затем "Ливерпуль" взял и потратил 450 миллионов фунтов, что, наверное, значительно больше, чем потратил ПСЖ летом. И после этого видеть такую разницу в классе тревожно. Ты думаешь: "Как так получилось? Почему это настолько плохо?"



"Тренер пробовал что-то новое, но он крупно ошибся тактически, учитывая то, как пошла игра".



"Мне легко это говорить после матча, но это мы, эксперты, и делаем. Мы говорим после событий матча".



"Вообще-то, они оказались более уязвимы в обороне с пятью защитниками, чем были бы с четырьмя, потом что они действовали персонально по всему полю, а трем центральным защитникам приходилось покрывать всю ширину поля".



"Видеть игру Виргила Ван Дейка в середине этой тройки сегодня вечером... Обычно, когда ты достигаешь определенного возраста, игра в середине оборонительной тройки является идеальным сценарием, потому что тебя страхуют".



"В данном случае было по-другому. Защитники активно выдвигались в полузащиту, и страховать их было некому. А Ван Дейку в свои 34 года приходилось бегать вдоль и поперек. Он уже не может делать этого".



"Люди критиковали Ван Дейка за его игру в этом сезоне, и я думаю, они чересчур строги. Он играет в каждом матче. Парень рядом с ним, Конате, ужасен весь сезон, включая сегодняшний вечер. Он ошибается в каждом матче".



"С таким партнером непросто играть. Вообще-то, я думаю, Ван Дейк был одним из лучших игроков "Ливерпуля", но в своей жизни я еще не видел, чтобы он чувствовал себя так некомфортно в футболке "Ливерпуля", как сегодня вечером, действуя в этой оборонительной тройке".



"Думаю, он будет уговаривать Арне Слота больше никогда не играть по этой системе, потому что ему пришлось так тяжело".



"Я также должен сказать, что дело не только в игровой системе "Ливерпуля" и неправильной тактике. ПСЖ абсолютно не из этого мира. Это словно наблюдать за "Барселоной" Пепа Гвардиолы", — сообщил Каррагер в эфире CBS Sports.