"Челси" поборется за Карима Кулибали

Карим Кулибали "Челси" вступил в борьбу за центрального защитника бременского "Вердера" Карима Кулибали.

Начав тренироваться с первой командой "Вердера" в концовке прошлого сезона, в этом Кулибали утвердился в качестве основного игрока, отметившись 20 появлениями в стартовом составе в рамках Бундеслиги.

Как сообщает Sky Sport Germany, "Челси" определил 18-летнего немца ивуарийского происхождения в качестве очередного таланта топ-уровня с огромным потенциалом и находится под большим впечатлением от его прогресса.

Помимо "Челси", за Кулибали также внимательно следят "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Реал", ПСЖ и "Наполи".

Ожидается, что Кулибали покинет Бремен грядущим летом, однако "Вердер" хочет выручить за свою ведущую звезду около 40-50 миллионов евро (35-44 млн. фунтов).





Дата 09.04.2026 08:00

