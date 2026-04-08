Луис Диас не жалеет об уходе из "Ливерпуля"

Нападающий немецкой "Баварии" Луис Диас заявил, что не жалеет о своем решении уйти из "Ливерпуля".

Прошлым летом "Ливерпуль" продал Диаса в "Баварию" за 65.5 млн. фунтов, и с тех пор Луис забил 23 гола и отдал 18 результативных передач в 40 матчах.



Именно Диас открыл счет в победном для "Баварии" матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала" накануне (1:2), и после матча в Мадриде 29-летнего колумбийца спросили, что он думает об уходе из "Ливерпуля".



"Решение перейти в "Баварию" было правильным выбором. Я по-настоящему счастлив и наслаждаюсь каждым матчем".



"Я замечательно себя здесь чувствую, я в хорошей форме, и это значит я готов помогать команде", — сообщил Диас ESPN.



Добавим, в данный момент "Бавария" лидирует в Бундеслиге с девятью очками отрыва от ближайшего преследователя, а также достигла полуфинала Кубка Германии.