"Форест" ожидает, что Андерсон перейдет в "Юнайтед" или "Сити"
"Ноттингем Форест" ожидает, что Эллиот Андерсон перейдет в "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити", но хочет выручить за своего полузащитника до 120 миллионов фунтов.
Несмотря на слухи об интересе к Андерсону со стороны некоторых других грандов, включая "Арсенал", "Форест" всецело ожидает, что Эллиот продолжит карьеру в одном из двух клубов Манчестера.
По информации Sky Sport Germany, "Форест" собирается заставить "Юнайтед" или "Сити" заплатить 100-120 млн. фунтов за 23-летнего игрока сборной Англии.
В то же время Daily Mirror утверждает, что Андерсон решил перейти в "Сити", однако ничего пока окончательно не согласовано.
08.04.2026 21:00
