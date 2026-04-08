"Лестеру" не удалось оспорить снятие шести очков в Чемпионшипе

"Лестеру" не удалось оспорить снятие с клуба шести очков в Чемпионшипе за финансовые нарушения.

Напомним, в феврале Футбольная Лига сняла с "Лестера" шесть очков, признав "лис" виновными в превышении максимально разрешенного убытка за трехлетний период, оканчивающийся сезоном 2023/24, и подаче финансовой отчетности с опозданием.



"Лестер" посчитал это наказание чересчур суровым, а Премьер-Лига, откуда "лисы" прибыли год назад, — чересчур мягким, в результате чего обе стороны подали по апелляции.



Однако независимая комиссия оставила в силе вердикт о снятии "Лестера" шесть очков, в результате чего "лисы" остались на третьем с конца месте в Чемпионшипе, сообщает BBC.



"Лестер" выиграл лишь один из 12 последних матчей во всех соревнованиях, серьезно рискуя второй сезон подряд понизиться в классе.