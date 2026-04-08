"Вест Хэм" пожаловался в ФИФА на сборную ДР Конго

"Вест Хэм" подал официальную жалобу в ФИФА на сборную ДР Конго, которая вовремя не отпустила защитника Аарона Ван-Биссаку.

27-летний Ван-Биссака пропустил проигранный "Вест Хэмом" в серии пенальти матч 1/4 финала Кубка Англии против "Лидса" в минувшее воскресенье.



Дело в том, что немногим ранее Ван-Биссака помог ДР Конго одолеть Мексику в финальном межконтинентальном стыковом матче и впервые с 1974 года попасть на Чемпионат Мира. Затем Аарон вернулся с партнерами по сборной в Киншасу, чтобы отпраздновать это событие.



При этом "Вест Хэм" не давал своего разрешения, чтобы Ван-Биссака задержался в ДР Конго. Более того, клуб организовал перелет, чтобы Аарон успел к кубковому матчу на Лондонском стадионе.



Как сообщает The Athletic, теперь "Вест Хэм" пожаловался на конголезцев в ФИФА.



Добавим, Ван-Биссака сыграл девять матчей за ДР Конго после своего дебюта в сентябре, прежде так и не дождавшись своего шанса в сборной Англии.