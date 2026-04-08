Возвращение Нкетиа снова откладывается

У нападающего "Кристал Пэлас" Эдди Нкетиа случился рецидив в процессе восстановления после травмы задней поверхности бедра.

Нкетиа еще не сыграл ни минуты после Нового года, изначально получив свою травму против "Тоттенхэма" 28 декабря.



В конце февраля у Нкетиа уже возникла одна задержка, а сейчас 26-летний англичанин оказался снова отброшен назад, о чем сообщил главный тренер "Пэлас" Оливер Гласнер в преддверии матча Лиги Конференций против "Фиорентины".



"Казалось, все будут доступны на матч завтра, пока за две минуты до окончания тренировки Эдди Нкетиа не повредил заднюю поверхность бедра снова".



"Ему пришлось покинуть поле, и его не будет в заявке завтра. Мы обследуем его, но это не выглядит хорошо для него. Все остальные доступны — в воскресенье мы впервые тренировались с 23 полевыми игроками".



"Он очень расстроен, как и все мы. Нам жаль его, потому что для игрока хуже всего, когда ты травмирован и особенно когда у тебя случается рецидив".



"Как и всегда, он получит нашу полную поддержку и, надеюсь, вернется до окончания сезона. Но в четверг будет виднее", — цитирует Гласнера Sky Sports.