Фернандес останется вице-капитаном "Челси"
"Челси" открыт к тому, чтобы полузащитник Энцо Фернандес снова носил капитанскую повязку.
Напомним, "Челси" отстранил Фернандеса от участия в двух матчах после того, как Энцо, называемый трансферной целью "Реала" на грядущее лето, намекнул на возможный уход из клуба.
25-летний аргентинец уже пропустил победу 7:0 над "Порт Вейл" в Кубке Англии, а также не сыграет против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге в ближайшее воскресенье.
Кажется, что это наказание может поставить под вопрос долгосрочное будущее Фернандеса в "Челси", однако The Guardian утверждает, что "синие" по-прежнему рассчитывают на Энцо.
"Челси" также не будет исключать Фернандеса из своей лидерской группы, а значит Энцо сохранит за собой право носить повязку на рукаве, когда капитана Риса Джеймса нет на поле.
На "Стэмфорд Бридж" понимают, что поведение Фернандеса является проявлением его "альфа-характера". Энцо разочарован последними результатами "Челси" и жаждет быть успешным.
08.04.2026 10:00
