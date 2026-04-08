"Арсенал" гарантировал Премьер-Лиге дополнительную путевку в Лигу Чемпионов

Победа "Арсенала" над лиссабонским "Спортингом" гарантировала Премьер-Лиге дополнительную путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Накануне "Арсенал" вырвал победу 0:1 над "Спортингом" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов благодаря голу Кая Хаверца в компенсированное время.



Этот результат означает, что Англия досрочно обеспечила себе одну из двух дополнительных путевок на общий этап Лиги Чемпионов сезона 2026/27, исходя из ситуации в таблице коэффициентов УЕФА.



Таким образом, в следующем сезоне Премьер-Лига будет представлена минимум пятью командами в элитном европейском соревновании. Это количество может вырасти до семи, но для этого необходимо, чтобы в концовке этого сезона "Ливерпуль" и "Астон Вилла" выиграли Лигу Чемпионов и Лигу Европы, соответственно, при этом не попав в топ-4.



Результат в Лиссабоне также означает, что "Арсенал" гарантировал себе попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон — математически "канониры" уже не опустятся ниже пятого места в Премьер-Лиге, даже если проиграют все свои оставшиеся матчи.



