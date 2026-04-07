Исак отправился с "Ливерпулем" в Париж
Нападающий Александер Исак отправился с "Ливерпулем" во Францию на первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.
Исак не играет в футбол с победы "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" 20 декабря (1:2), когда он забил гол, но в процессе получил потребовавший операции перелом ноги.
Исак еще на прошлой неделе возобновил тренировки в общей группе, но не попал в заявку "Ливерпуля" на проигранный матч 1/4 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" в минувшую субботу (4:0).
Однако во вторник 26-летний швед был назван среди 21 игрока, которых главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот взял с собой в Париж на матч против ПСЖ в среду вечером.
07.04.2026 20:00
Просмотров: 283
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: