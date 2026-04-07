Аарон Рэмси завершил игровую карьеру

Бывший полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 35 лет.

Будучи воспитанником "Кардиффа", Рэмси еще юниором перебрался в "Арсенал", который представлял с 2008 по 2019 год.



Рэмси провел свыше 250 матчей Премьер-Лиги за "Арсенал", выиграв с "канонирами" три Кубка Англии и два Суперкубка Англии.



Также Рэмси довелось поиграть за "Ноттингем Форест", "Ювентус", "Рейндерс", "Ниццу" и мексиканский "Пумас". А за сборную Уэльса Аарон провел 86 матчей, забив 21 гол.



Рэмси сыграл ключевую роль в достижении валлийцами полуфинала Евро-2016, затем приняв участие на Евро-2020 и ЧМ-2022.



А вот на ЧМ-2026 Рэмси не поедет, потому что его решение повесить бутсы на гвоздь является немедленным — Аарон так и не нашел себе новый клуб после ухода из "Пумаса" в октябре.