Джеррард и Каррагер против того, чтобы "Ливерпуль" покупал Боуэна

Легенды "Ливерпуля" Стивен Джеррард и Джейми Каррагер призвали свой клуб не покупать нападающего "Вест Хэма" Джаррода Боуэна.

Оцениваемого в 50 миллионов фунтов Боуэна регулярно связывают с переходом в "Ливерпуль" и сейчас, как кажется, сложились идеальные условия для этого трансфера.



Дело в том, что "Ливерпуль" прощается с Мохамедом Салахом, а "Вест Хэм" серьезно рискует вылететь из Премьер-Лиги.



Боуэн забил 84 гола и отдал 58 результативных передач в своих 272 матчах за "Вест Хэм", однако Джеррард и Каррагер единодушны в своем мнении насчет 29-летнего игрока сборной Англии.



"Мне действительно нравится Боуэн, и я считаю его игроком топ-уровня, но я не уверен, что он соответствует уровню Салаха, чтобы заменить его", — сообщил Джеррард в эфире TNT Sports.



"Нет, я не представлю, что Боуэн может заменить Салаха. Возможно, он и был на радаре у "Ливерпуля" при Юргене Клоппе, но в то время, разумеется, Мо Салах был здесь. Но нет, он был бы слишком стар для "Ливерпуля", — сказал Каррагер в подкасте Stick to Football.