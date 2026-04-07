Барнс: "Правильное время для ухода Салаха"

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что сейчас правильное время для нападающего Мохамеда Салаха покинуть мерсисайдский клуб.

В прошлом месяце Салах подтвердил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона. Мохамед избавился от неопределенности, которая существовала насчет его будущего с декабря, когда он публично подверг критике главного тренера Арне Слота.



Барнс считает, что Салах поступает правильно, учитывая очевидный спад Мохамеда в этом сезоне, в котором 33-летний египтянин забил только 10 голов в 35 матчах.



"Думаю, это правильное время — в основном из-за того, как сложился сезон и на что он оказался способен. Я думал, он уйдет в конце прошлого сезона, мне это казалось лучшим временем для обеих сторон".



"Те его комментарии (после матча против "Лидса") не помогли, и сейчас, наверное, правильное время. "Ливерпулю" нужны игроки, которые физически готовы сражаться каждую неделю, особенно если это самые высокооплачиваемые игроки".



"У Салаха та же проблема, что и у любого другого. Это случается, когда тебе 34 года", — цитирует Барнса Daily Mail.